أكاديمي إماراتي بارز يفضح عيال زايد بعد سرقة 12 مليار دولار وهذا ما قاله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الأكاديمي الإماراتي الدكتور يوسف خليفة اليوسف، استاذ الاقتصاد في جامعة الإمارات، تفاصيل المضايقات التي تعرض لها، عقب تغريداته التي أطلقها قبل أيام حول الشيخ الراحل سلطان بن زايد، الذي توفي مؤخراً في ظروف غامضة.

وقال اليوسف في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، “قبل يومين وبعد تغريداتي عن الشيخ سلطان علمت ان حساباتي في بنك دبي الإسلامي قد جمدت.. تصورًو واقع بلد الصبيان “.

وأضاف الاكاديمي الإماراتي البارز :” هكذا قرار احمق وأنا لا ادري ان كان محمد بن زايد يعلم او لا يعلم ولكنني اود تذكيره بالأمور التالية : أولًا : يا محمد بن زايد هذه أموال كسبت بالحلال وطهرت بالزكاة “.وتابع مخاطباً محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي :” يا محمد بن زايد انت تعلم انه لا توجد لدي قضايا بالمحاكم ولم أتعدى على حقوق احد وبالتالي فلا يمكنكم اتخاذ اجراء كهذا الا بوجود قضية الا اذا كنتم ستلفقون قضية سياسية في قضاءكم الخاص الذي لا يعرف العدل كالعادة “.ثالثاً وكما قال اليوسف :” يا محمد بن زايد أطالبك ان تحقق في من سرق حوالي 12 مليار دولار من احد الصناديق السيادية قبل عدة سنوات الا اذا كنت شريك في هذه السرقة بدل ان تجمد أموالي وأموال شركاء معي لا ناقة لهم ولا جمل في خلافي معكم “.!!ورابعاً والكلام للأكاديمي الاماراتي البارز الذي فضح تصرفات عيال زايد قائلاً :” يا محمد بن زايد انا لا اعتب عليك ولا على اخوتك بهذا التصرف الشبيه بتصرف قطاع الطرق لانكم لم تتعلموا حتى تدركوا خطر هذا السلوك العشوائي على إقبال الناس على ابوظبي والاستثمار فيها وقد قلنا لكم ان العدل أساس الملك وان تصرفات المافيات لا تبني وطنا ولكن هذا هو مبلغكم من العالم “.وأضاف مخاطباً ابن زايد بالقول..:” اذا كنت وإخوانك والمرتزقة الذين حولكم تعتقدون أنكم بفعلكم هذا ستغيرون من افكاري وسلوكياتي شيئا فاعتقد أنكم تعيشون أحلام يقظه فهذا لن يتحقق وسأظل في كفاحي من اجل بلدي حتى تستقيم أحوالها للأجيال القادمة وأنتم تعرفون انني لا اكذب ولا اطلب ولا أجامل فالسجل لديكم “.وختم الاكاديمي الاماراتي البارز تغريداته بالقول..” يا محمد بن زايد … لقد ارتكبتم أنت ومن معك من مرتزقة باسم الامارات وبثرواتها جرائم يندى لها الجبين وتعتبر جرائم ضد الإنسانية فهل بقيت لديكم ذرة ضمير او خوف من الله تعيدكم الى جادة الطريق … أرجو ذلك تحياتي “.وكان الدكتور يوسف خليفة اليوسف، كشف عن تلقيه تهديدات مؤخرا عقب سلسلة تغريدات نشرها قبل أيام تخص الشيخ سلطان بن زايد الذي توفي في ظروف غامضة.

وقال “اليوسف” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”يبدو أن تغريداتي الأخيرة عن الشيخ سلطان قد أزعجت صبيان أبوظبي فقفزوا أو قفز بعضهم إلى خطوة حمقى تدل على أنهم ليسوا رجال دولة ولا يحترمون القوانين” في إشارة لتلقيه تهديدات.

وتابع متوعدا بكشف المزيد من الفضائح عن حكام الإمارات وهو ما جاء في تغريداته :”معتقدين أنني يمكن أن أخضع للضغوط بأشكالها وأملي أن يتراجعوا عن هذه الخطوة وإلا فإنني سأتحدث عن ما فعلوه ليرى العالم كيف تحكم أبوظبي”

وكان “اليوسف” قد روى قبل أيام تزامنا مع وفاة الشيخ سلطان الغامضة تفاصيل علاقته بالشيخ سلطان بن زايد، الذي أعلن في أبوظبي عن وفاته الأسبوع الماضي، واصفاً إياه بالقائد الجريء الذي كان يتمتع باستقلالية وشخصية قوية على خلاف أشقائه الذين كانوا يخشون الوقوف أمام والدهم الشيخ زايد.

وقال الاكاديمي الاماراتي المعارض في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، ( انا لا اعلم الغيب ولكنني اجزم بحكم معرفتي بالشيخ سلطان وسعة افقه واستقلاليته وعدم مساومته على قضايا العرب أقول اكاد اجزم والعلم عند الله لو انه تصدر القيادة في ابوظبي وهو أهل لها في سياق الأسرة الحاكمة لكنا اليوم نكتب تاريخا آخر ليس للإمارات وحدها وانما للمنطقة كلها ولكنه القدر).

وأضاف مستذكراً بعض المواقف للراحل سلطان بن زايد قائلاً :” من الأشياء الجميلة التي تذكر للشيخ سلطان أنه كان سوي النفس لا يحسن النفاق فعندما يكون مجلس والده وتأتي بعض القيادات وتحاول ان تدعي الإنجازات امام الشيخ زايد وهي غير صادقة كانت لديه الجرأة رحمه الله بان يقول لوالده أمامهم بان (كلامهم غير صحيح ويقيم عليهم الحجةً وكان والده يثق فيه).

هذا وثارت شكوك حول ظروف وفاة الشيخ سلطان بن زايد، بعد الاعلان عن وفاته رسمياً في الإمارات، وهو الامر الذي دفع مغردين لتوجيه أصابع الاتهام إلى شقيقه محمد بن زايد بالوقوف وراء التخلص منه مشيرين إلى أن هناك “صراعاً صامتاً لكنه مرير في دولة الامارات، عنوانه الرئيسي الاستحواذ المطلق على السلطة وبطله ولي عهد أبوظبي الساعي إلى الاستيلاء على كل شيء”.