اتحاد الخليج لكرة القدم يكشف رسميا مستضيف بطولة “خليجي 25”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف اتحاد كأس الخليج لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه تم اختيار مدينة البصرة العراقية لاستضافة “خليجي 25”.
وقال الاتحاد الخليجي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “بإجماع جميع أعضاء اتحاد كأس الخليج، البصرة تستضيف النسخة رقم 25 من كأس الخليج”.
وقال الأمين العام للاتحاد الخليجي جاسم الرميحي، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع رؤساء الاتحاد في الدوحة التي تستضيف النسخة الرابعة والعشرين: “تم مبدئيا قبول طلب وملف العراق لاستضافة خليجي 25 في عام 2021″، وذلك حسب قنوات “beinsports” القطرية.
وأضاف: “سوف نرسل المعايير الخاصة بملف الاستضافة إلى جميع الاتحادات خلال الأسبوع القادم وهي المعايير المتعارف عليها من ملاعب وفنادق ومواصلات والأمن، ونعتقد أن العراق من حقه استضافة البطولة التي لم ينظمها منذ 40 عاما”.
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