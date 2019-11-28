تركيا توجه دعوة عاجلة لـ “لناتو” وتطالب بالانضمام الكامل للاتحاد الأوروبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالبت تركيا حلف شمال الأطلسي “الناتو” أخذ التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي التركي على محمل الجد.

ودعا إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، الحلفاء في الناتو، إلى أخذ التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي التركي على محمل الجد.

​وكتب قالن تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، جاء فيها “يجب على الحلفاء في الناتو أخذ التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي التركي على محمل الجد، ويجب العمل معا للتغلب على هذه التهديدات”.

وشدد على أن تركيا عضو قوي في الحلف، وتشكل ثاني أكبر جيش في الناتو، وأشار إلى رغبة أنقرة في الانضمام للاتحاد الأوروبي بشكل كامل.

وتقدمت تركيا بطلب بالانضمام للاتحاد الأوروبي عام 1987، غير أنها تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 1959، وتم توثيق ذلك في اتفاقية أنقرة عام 1963، التي أقرت العضوية التدريجية لتركيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي.

سبوتنيك