(3) ملايين دولارمن فرنسا لمكافحة فطر سام

التاريخ: 28-نوفمبر-2019
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أقر وزير الزراعة والغابات ، عيسى شريف ،بخطورة فطر الافلاتوكسن المهددة للمحاصيل الزراعية بالبلاد ، وعلى رأسها الفول السوداني .
في وقت كشفت السفارة الفرنسية عن دعم بقيمة 3 مليون يورو من الحكومة الفرنسية لمكافحة الافلاتوكسن .
وقطع شريف لدى مخاطبته ورشة ( الحد من الافلاتوكسن بالسودان ) أمس ، بأهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لإجراء الإصلاح الحقيقي في القطاع الزراعي ، والقيام بدوره في دعم الإقتصاد وتوفير الغذاء محلياً ، مع ميزة التصدير الخارجي .
وكشف بأن منتج الإفلاسيف أثبت نسبة نجاح ممتازة بأكثر من 80% ، في محاربة المشكلة قبل الحصاد في العديد من الدول الأفريقية بحسب صحيفة آخر لحظة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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