التاريخ: 28-نوفمبر-2019 فى : حوادث 5 مشاهدة شرعت المحكمة الجنائية بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر في محاكمة (7) متهمين بقتل وحرق رجل واغتصاب زوجته، وذلك بحي الرياض بمدينة بورتسودان. وأرجأت المحكمة الجلسة نسبة لتغيب القاضي عن جلسة المحاكمة لظروف خاصة بالمحكمة. Advertisements وحسب قضية الاتهام أن المتهمين كان قد تم توقيفهم بتهمة الاشتراك في قتل رجل واغتصاب زوجته، وذلك بعد اندلاع أحداث العنف القبلي التي وقعت في عيد الفطر الفائت، بحسب صحيفة المجهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء محاكمة (7) متهمين بقتل وحرق رجل واغتصاب زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.