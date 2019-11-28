تصاعد الخلافات بين الحكومة وممثلي المتضررين من حقول النفط بغرب كردفان

تصاعد الخلاف بين وزارة الطاقة والتعدين وممثلي لجنة “شباب حول حقول البترول” بولاية غرب كردفان، على خلفية رفض الأهالي استمرار العمل بحقل “بليلة” النفطي دون معالجة مطالبهم، وطلبت الوزارة مواصلة التفاوض مع اللجنة اليوم الخميس، فيما لوحت اللجنة بالانسحاب والتصعيد.

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والتأم بالوزارة اجتماعان أمس وأمس الأول، استمر كل اجتماع أكثر من (4) ساعات مع وزير الطاقة والتعدين والوكيل دون التوصل لحل فيما يلي مطالب المتضررين من حقول النفط.

وأفاد مصدر بلجنة الأهالي أمس، بأن الوزارة طرحت معالجات قال إنها لا تلبي مطالب المواطنين بمناطق الحقول. وأعلن رفض اللجنة لمعالجات الوزارة، وأوضح أن اللجنة ستعقد اجتماعاً اليوم الخميس لبحث خيارات المواصلة في التفاوض مع الوزارة أو الانسحاب وتصعيد مطالبهم، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)