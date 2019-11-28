حماية المستهلك تطالب بإشراكها في لجان المرور

طالبت جمعية حماية المستهلك ، شرطة المرور بتضمينها في لجانها ذات الصلة بشؤون المستهلك أسوة بالمؤسسات الأخرى بوقت كشفت إدارة مرور ولاية الخرطوم عن تطبيق خطة للحد من الحوادث ، بجانب إستخدام التقنية الحديثة والتوعية .

وقال رئيس الجمعية نصر الدين شلقامي في ورشة السلامة المرورية أمس ، إن إيصال صوت المستهلك يتطلب وجود الجمعية في لجان شرطة المرور ، مشيراً الى أن إحصائيات الصحة العالمية تبين تضاعف نسبة الحوادث المرورية بالبلدان النامية بسبب ضعف التثقيف وعدم الإلمام بإجراءات السلامة .

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من جانبه كشف مدير إدارة مرور الخرطوم وممثل الإدارة العامة اللواء صديق العبيد ، عن تطبيق خطة للحد من الحوادث ، بجانب إستخدام التقنية الحديثة والتوعية .

وبحسب صحيفو آخر لحظة ، تعهد بتنفيذ التوصيات حتى يتحقق الهدف المنشود .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )