التاريخ: 28-نوفمبر-2019
5 مشاهدة
طالبت جمعية حماية المستهلك ، شرطة المرور بتضمينها في لجانها ذات الصلة بشؤون المستهلك أسوة بالمؤسسات الأخرى بوقت كشفت إدارة مرور ولاية الخرطوم عن تطبيق خطة للحد من الحوادث ، بجانب إستخدام التقنية الحديثة والتوعية .
وقال رئيس الجمعية نصر الدين شلقامي في ورشة السلامة المرورية أمس ، إن إيصال صوت المستهلك يتطلب وجود الجمعية في لجان شرطة المرور ، مشيراً الى أن إحصائيات الصحة العالمية تبين تضاعف نسبة الحوادث المرورية بالبلدان النامية بسبب ضعف التثقيف وعدم الإلمام بإجراءات السلامة .
من جانبه كشف مدير إدارة مرور الخرطوم وممثل الإدارة العامة اللواء صديق العبيد ، عن تطبيق خطة للحد من الحوادث ، بجانب إستخدام التقنية الحديثة والتوعية .
وبحسب صحيفو آخر لحظة ، تعهد بتنفيذ التوصيات حتى يتحقق الهدف المنشود .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر حماية المستهلك تطالب بإشراكها في لجان المرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.