مجمع الفقة : اليوم غرة ربيع الآخر

التاريخ: 28-نوفمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة رصدت لجنة تحري رؤية الأهلة بمجمع الفقة الإسلامي هلال شهر ربيع الآخر أمس الأربعاء 29 ربيع الأول 1441ه بمنطقة الكيلو 24 غرب أم درمان ، حيث تمت الرؤية بالعين المجردة وبأجهزة الرصد الحديثة . Advertisements وعليه فإن اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019م هو غرة شهر ربيع الآخر للعام 1441ه بحسب صحيفة آخر لحظة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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