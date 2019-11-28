نيابة الفساد تستجوب مدير بنك التضامن الإسلامي

التاريخ: 28-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements استدعت دائرة التحقيق الجنائي الإتحادي ــ إدارة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أمس الأول، مدير عام بنك التضامن الإسلامي، رئيس اتحاد المصارف عباس فضل عباس، للتحقيق معه على خلفية البلاغ المُوجّه ضد البنك في الدعوى المقدمة بالرقم (١٥٨)/2019م بتاريخ 4/9/2019م تحت المادة (٤٧)، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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