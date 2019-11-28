تحديات كبيرة تواجة حركة النقل بميناء بورتسودان

أقر وزير النقل والبنى التحتية ، هاشم طاهر شيخ طه ، بوجود تحديات كبيرة تواجه حركة النقل بميناء بورتسودان .

وأعلن في الإجتماع المشترك مع وفد الغرفة القومية للمصدرين البدء في إصلاحات وإجراءات كبيرة ، تشمل ميناء بورتسودان الأيام القادمة .

وقال عضو الغرفة القومية للمصدرين ، نادر الهلالي ، أن الميناء بمثابة الرئة للبلاد ، ويجب على الإرادة أن تتحمل المسؤولية وتضع ميناء بورتسودان في مصاب الموانئ العالمية .

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وكشف الهلالي عن معاناة المصدرين بسبب سوء الإرادة بالميناء والذي تسبب في التشكيك في مصداقية المصدرين لعدم الإيفاء بالتزاماتهم تجاه العملاء في الخارج ، شاكياً من الضرر الكبير الذي يقع عليهم جراء التأخير وتبعات ذلك من رسوم أرضيات باهظة نتيجة تأخير الشحن بسبب هيئة الموانئ وتقع تبعتها على المصدرين بالإضافة لتلف كثير من بضائع الصادر بسبب الأخير .

وبحسب صحيفة آخر لحظة ، أكد وجود عدد من الشحنات تم إرجاعها من ميناء الوصول لتلفها بسبب التأخير .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )