التعادل السلبي يسيطر على موقعة عمان والبحرين والكويت تصعق السعودية في خليجي (24)

الخليج 365 :

سيطر التعادل السلبي على مباراة المنتخبين العماني والبحريني التي جرت على ملعب الدحيل في مباراة كان بطلها فائز الرشيدي (ديدا) الذي أنقذ مرماه من أهداف مؤكدة، وخيب بطل النسخة الماضية آمال جماهيره.

وجاءت المباراة قوية بين المنتخبين غير أن الشباك لم تهتز حتى إعلان صافرة النهاية.

وفي المباراة الثانية ألحق المنتخب الكويتي هزيمة كبيرة بالسعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف، ودفع هيرفي رونار بتشكيلة خلت من نجوم الهلال المتوج بدوري أبطال آسيا قبل أن يستعين بكنو في شوط اللعب الثاني، وانتظر الأزرق إلى حدود الدقيقة 43 ليسجل هدفين متتالين من صناعة القائد بدر المطوع بواسطة الضفيري، وعزز أحمد الصائغ بهدف ثان من تمريرة متقنة للقائد بدر المطوع.

وفي الشوط الثاني نال أحمد الفنيني هدفا متأخرا في الدقيقة (90) قبل أن يحرز البريكان هدفا شرفيا للمملكة.

وكان يحيى الشهري قد أهدر فرصة مؤكدة عند الدقيقة (9)، ووجد الأزرق مؤازرة كبيرة من جماهيره.