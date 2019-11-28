(فيفا) يمهل مهاجم الخرطوم للرد على شكوى ناديه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أمهلت لجنة فض النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم مهاجم نادي الخرطوم الوطني راشموند حتى منتصف ديسمبر المقبل للرد على حيثيات الشكوى التي تقدم بها مجلس إدارة نادي الخرطوم الوطني ضده في وقت سابق بتهمة التغيب عن الفريق منذ بداية الموسم الحالي وعدم الالتزام بالعودة من بلاده لمواصلة مشواره مع الفريق بعد أن غادر لبلاده بعد نهاية الموسم الماضي والذي توج خلاله بلقب الهداف.

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