الثروة الحيوانية تسعي لتخصيص مساحات زراعية لمنتجي الألبان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن وزير الثروة الحيوانية والسمكية د.علم الدين عبدالله أبشر سعي الوزارة مع الجهات ذات الصلة لتخصيص مساحات زراعية لمنتجي الألبان، وتوفير التمويل اللازم لسد حاجة القطيع من الأعلاف ومرتكزات الغذاء، والاهتمام بالرعاية البيطرية بتوفير اللقاحات وتحسين النسل. وبحث وزير الثروة الحيوانية والسمكية بمقر الوزارة في الخرطوم يوم الخميس مع وفد شعبة منتجي الألبان بولاية الخرطوم برئاسة د.صلاح العجب، التحديات والمشاكل في قطاع الألبان وكيفية وضع مقترحات وحلول لزيادة الإنتاج تنعكس علي المواطن والمستهلك. Advertisements وأكد علم الدين دعم الوزارة لتنمية القطاعات الإنتاجية في مجال الثروة الحيوانية خاصة قطاع الألبان مع الإسراع في حل قضايا دائرة قطاع الإنتاج الحيواني وتفعيل الجمعيات التعاونية المساهمة في هذا المجال. وأكد الوزير إهتمام الوزارة بتأهيل الكوادر البيطرية وإدخال التقانات الحديثة في تطوير صناعة الألبان بالاضافة لتحسين طرق عمليات التسويق بين المنتج والمستهلك وتبني الخطط الفنية في عمليات الإحصاء للزيادة في الإنتاج والإنتاجية. وأعلن عن زيارة قريباً لكل مجمعات الألبان بالولاية للتعرف علي طبيعة العمل والبيئة الإنتاجية

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