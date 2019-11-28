الهلال يطوي ملف الخلافات ويجهز المفاجآت لـ”الزيمبابوي”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أدى فريق كرة القدم بنادي الهلال بملعبه الجوهرة الزرقاء في التاسعة من مساء أمس مرانه الرئيسي استعداداً لمواجهة بلاتنيوم الزيمبابوي المنتظرة غداً الجمعة في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. وخاض الأزرق تدريبه خلف الأبواب المغلقة في غياب وسائل الإعلام والجماهير بطلب من الطاقم الفني للمساعدة على التركيز والتحضير للجولة في أجواء هادئة .. وبحسب ما تحصلت عليه (الصيحة)، شهدت أروقة فريق الكرة بالهلال اجتماعات مكثفة بين الجهازين الفني والإداري من جهة والجهاز الفني واللاعبين من أخرى لتهيئة أجواء الفريق لانطلاقة سباق مرحلة المجموعات الإفريقية واحتواء أي خلاف حتى يدخل الهلال مبارياته اعتباراً من لقاء الغد بوضع نفسي ومعنوي جيد وتركيز عال، واتفق الجميع على طي صفحة مباراة القمة والتسامي فوق الصغائر والعمل على تحقيق نتائج مميزة وإسعاد الجماهير.. وبحسب متابعات الصحيفة، فإن الجهاز الفني للهلال بقيادة المدير الفني صلاح أحمد آدم ومساعده هيثم مصطفى يعمل على تجهيز بعض المفاجآت في توليفة الفريق الأساسية لمباراة بلاتنيوم سيما وأن الجهاز الفني للأخير رصد مباراة القمة وشاهدها كاملة، وبالتالي يعمل الجهاز الفني للهلال على مفاجأة المنافس بتوليفة بها بعض التغييرات إلى جانب استراتيجية مختلفة، حيث ينتظر أن يتواجد الشغيل أساسياً مع إمكانية الدفع ببشه الصغير منذ البداية أو كبديل أول في ظل غياب نزار حامد للإيقاف، ويدرس الطاقم الفني كذلك خيار مفاجأة الضيوف بالمهاجم الشاب موفق صديق للعب بمثلث هجومي مكون من محمد موسى الضي وموفق ووليد الشعلة عبر تنظيم 4-3-3 بدلاً عن تنظيم 4-4-2 الذي خاض به الفريق مباراة القمة.. ويختتم الهلال اليوم تحضيراته بمران خفيف وترويحي لوضع اللمسات الأخيرة لمواجهة بلاتنيوم.