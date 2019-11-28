مُطالبة بزيادة المعاشات في ميزانية 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : طَالَبَ الاتحاد العام لمعاشيي الخدمة المدنية، بزيادة المعاشات الشهرية في ميزانية العام 2020م، وقال الاتّحاد في خطابٍ إلى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، إنّ أوضاع المعاشيين السيئة تتطلّب النظر إليهم بعين الاعتبار وتحسين معاشاتهم الشهرية.

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