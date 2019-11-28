هيئة الموانئ تنفي وجود تكدّس بميناء الحاويات ببورتسودان

الخليج 365 :

أكد الأمين العام للنقابة العامة بهيئة الموانئ البحرية محمد علي آدم شيبة، عدم وجود أي تكدس بميناء الحاويات بالميناء الجنوبي بالبحر الأحمر، وأوضح أن العمل بالميناء يسير بصورة طبيعية.

وقال شيبة حسب (إس إم سي) أمس، إن غالبية “كرينات” المناولة للحاويات تعمل بصورة مُثلى وبطاقة تصل (80%)، وأشار لوجود (2) كرين تحتاج قطع غيار جديدة حتى تدخل الخدمة مرةً أخرى، وأضاف أن عمليات مناولة الحاويات تسير وفق الخطة الموضوعة وبمعدلات أفضل من السابق. وكشف شيبة أن اجتماع مجلس إدارة هيئة الموانئ البحرية ناقش سير العمل ومجالات التشغيل، والجانب المالي المُتعلّق بميزانية الميناء للعام 2020م.