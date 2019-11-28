نيابة الفساد تستجوب ــ رئيس إتحاد المصارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استدعت دائرة التحقيق الجنائي الإتحادي ــ إدارة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أمس الأول، مدير عام بنك التضامن الإسلامي، رئيس اتحاد المصارف عباس فضل عباس، للتحقيق معه على خلفية البلاغ المُوجّه ضد البنك في الدعوى المقدمة بالرقم (١٥٨)/2019م بتاريخ 4/9/2019م تحت المادة (٤٧).

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