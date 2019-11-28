البدوي: زيادة الإنفاق على الولايات المتأثرة بالنزاعات لخمس سنوات

قال وزير الثقافة والإعلام، الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن وزير المالية د. إبراهيم البدوي، أبلغ اجتماع مجلس الوزراء الدوري أمس، بأن ميزانية 2020م ستشهد بدايةً لزيادة الإنفاق على الولايات المتأثرة بالنزاعات تستمر خمس سنوات.

واستمع المجلس في اجتماعه أمس، لتقرير من رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك حول زيارته الأخيرة لبورتسودان للوقوف على الأوضاع بعد الأحداث التي شهدتها المدينة مؤخراً.

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وقال فيصل بحسب صحيفة الصيحة: إن وزير المالية أوضح في مداخلة الاجتماع أن جزءاً من هذه المشكلات بسبب الفقر وضعف الوضع الاقتصادي في الولايات المتأثرة بالنزاعات بما فيها ولايات الشرق الثلاث. وكشف عن تمييز إيجابي لها في الميزانية الجديدة من خلال زيادة الإنفاق عليها نتيجة للظروف التي عاشتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)