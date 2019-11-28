مفوضية حقوق الإنسان: السودان لا يعاني إشكالاً في برنامج التعايش الديني

أكّدت رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان مولانا حورية إسماعيل، أنّ السودان لا يُعاني من أيِّ إشكال في برنامج التعايش الديني.

وزار وفد من الشركاء الدوليين، يضم أعضاءً من مجلس اللوردات البريطاني، المفوضية أمس لتعزيز مقدرات البرلمانات وتنمية القدرات لأداء الأعمال.

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وأوضحت عضو الوفد الن وكر، أن الزيارة في إطار برنامج التعايش والتسامح الديني وعملية الإتجار بالبشر، إضافةً للمُضايقات التي يتعرض لها أصحاب الديانات الأخرى، بجانب العمالة القسرية ومجابهة الهجرة غير الشرعية.

بدورها، أوضحت حورية بحسب صحيفة الصيحة، أن القانون يمنح المساحات الكافية لبناء الكنائس بما يتناسب مع المنتمين للديانات الأخرى، وحول ما أشيع بشأن هدم الكنائس سابقاً، أقرّت بأن تلك الكنائس شُيِّدت في المكان الخطأ دُون تصريح، وأكدت عدم تلقي المفوضية أيّة شكوى تتعلق بالتمييز في الأديان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)