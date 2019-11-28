تفاصيل عن دراسة وداد بابكر بجامعة الرباط

اكد بروفيسور عبد اللطيف عشميق، مدير جامعة الرباط بان حرم الرئيس السابق وداد بابكر كانت ضمن الطالبات اللائي درسن بجامعة الرباط كغيرها من الطالبات، وكانت الجامعة تتعامل معها كما تعامل غيرها من الدارسين.

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وقال عشميق بحسب الدار، بانه رفض رفضاً قاطعاً معالجة رسوب حرم الرئيس السابق وداد بابكر في إحدى المواد إبان دراستها بجامعة الرباط، وقال إنها جلست لامتحان الملاحق ونجحت، وأكد أنه رفض حضور تخريجها مع دفعتها بمنتزه الرفيرا، والذي شهده البشير وقتها رغم طلب رئاسة الجمهورية وإلحاح جهاز الأمن على استقبال البشير، وقال إن سبب رفضه هو احترام قرار إدارة الجامعة بعدم حضور التخاريج التي تقام خارج الجامعة نظراً للسلوكيات التي تحدث فيها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)