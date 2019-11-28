“الجبهة الثورية”: الولاة و”التشريعي” أولى أجندة التفاوض بجوبا

التاريخ: 28-نوفمبر-2019
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قَالَ الناطق باسم “الجبهة الثورية” أسامة سعيد، إنّ الحرب لن تكون خيار الجبهة حال عدم الالتزام باتفاق جوبا، وإنّ الأولوية ستكون لخيارات التفاوُض.
وأكد سعيد لمصادر أمس، حرصهم على التوصُّل لاتفاقٍ، وجزم بعزمهم أن تكون جولة التفاوُض القادمة هي الحاسمة وتفضي لاتّفاقٍ سريعٍ، وأشار إلى أنّ تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي ستكون أولى أجندة التفاوُض الجولة المُقبلة بجوبا، وقال: “لسنا حريصين على إبقاء الولاة العسكريين، ولكن نُريد أن يكون تعيينهم بشكلٍ مُتّفقٍ عليه”.
وأوضح سعيد بحسب صحيفة الصيحة، أن تصريحات “الحرية والتغيير” بشأن تعيين الولاة والتشريعي لا تَشغلهم كثيراً لاعتبار أنّهم ليسوا طرفاً في العملية التّفاوُضية، وعبّر عن رغبتهم المُلحة في المُطالبة بالحكم الذاتي لجهة أنّها نوعٌ من أنواع الحكم في السودان، والسعي لنظامٍ لا مركزي حقيقي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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