وصول فنيي غطس من السعودية للبحث عن اللنش “اوشيري”

أعلن وزير البنى التحتية هاشم طاهر، أنّه وجّه بتكوين لجنة تحقيق في مُلابسات غرق اللنش “اوشيري” في ميناء بشائر، والذي أدّى لوفاة شخصين من مُشغِّليه.

وكشف الوزير لمصادر، عن وصول بعض فنيي الغطس من مدينة جِدّة السعودية حسب توجيهه للمُساعدة في العثور على المفقودين بداخل ماكينة اللنش في عُمق (75) متراً، وقال إن الغطّاسين بالبحر الأحمر يغطسون لعُمق (45) متراً، في حين وصل العُمق في منطقة بشائر (75) متراً.

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وكان اللنش “اوشيري”، تعرّض للغرق يوم 18 نوفمبر الحالي قبالة ميناء بشائر بعد فراغه من مَد إحدى البواخر بالوقود وعلى متنه (5) أشخاص هم: المهندس عبد العظيم محمد الحسن والبَحّار طاهر توماس ولا يزالان في عداد المفقودين بكابينة قيادة القارب، ولم يتمكّن الغطّاسون من إخراجهما بَعد، فيما تَمَكّن ثلاثة من مُشغِّلي القارب من النجاة، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)