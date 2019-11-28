التاريخ: 28-نوفمبر-2019
4 مشاهدة
أعلن وزير البنى التحتية هاشم طاهر، أنّه وجّه بتكوين لجنة تحقيق في مُلابسات غرق اللنش “اوشيري” في ميناء بشائر، والذي أدّى لوفاة شخصين من مُشغِّليه.
وكشف الوزير لمصادر، عن وصول بعض فنيي الغطس من مدينة جِدّة السعودية حسب توجيهه للمُساعدة في العثور على المفقودين بداخل ماكينة اللنش في عُمق (75) متراً، وقال إن الغطّاسين بالبحر الأحمر يغطسون لعُمق (45) متراً، في حين وصل العُمق في منطقة بشائر (75) متراً.
وكان اللنش “اوشيري”، تعرّض للغرق يوم 18 نوفمبر الحالي قبالة ميناء بشائر بعد فراغه من مَد إحدى البواخر بالوقود وعلى متنه (5) أشخاص هم: المهندس عبد العظيم محمد الحسن والبَحّار طاهر توماس ولا يزالان في عداد المفقودين بكابينة قيادة القارب، ولم يتمكّن الغطّاسون من إخراجهما بَعد، فيما تَمَكّن ثلاثة من مُشغِّلي القارب من النجاة، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وصول فنيي غطس من السعودية للبحث عن اللنش “اوشيري” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.