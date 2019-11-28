بروفيسور عشميق: اتهموني بالفساد عبر الاسافير واوكلت أمري لله

التاريخ: 28-نوفمبر-2019
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كشف الفريق شرطة اختصاصي النساء والتوليد الشهير البروفيسور عبد اللطيف عشميق خليفة في مؤتمر صحفي امس عن كثير من الحقائق رداً على الاتهامات التي وجهها له البعض عبر الوسائط.
ووصف هذه الاتهامات بالكاذبة والتي تحدثت عن اختلاس من جامعة الرباط الوطني بصفته مديرها والمسؤول الاول، وقال “أوكلت امري لله” وقال رداً لمن ذكروا ذكروا ان لديه املاك داخل وخارج السودان بانه قد قام بعمل تبرئة ذمة منذ توليه ادارة جامعة الرباط الوطني ولا مجال للفساد او الاختلاس الآن لان مراجع عام جمهورية السودان يارجع سنوياً ولا توجد فرصة للاختلاس وان الجامعة ليست حكومية ولا تصرف عليها وزارة المالية وانما هي مال خاص بصندوق لمنسوبي الشرطة.
وأضاف بروفيسور عشميق ان ما اشيع عنه من اتهامات عبارة عن صراع اسافير وليس صراعاً في الواقع مؤكداً عدم وجود وحدات جهادية او دولة عميقة داخل جامعة الراباط، وحول الاتهامات تاني طالت الجامعة حول المخدرات قال ان المدمنين في الجامعة لا يتعدى عددهم الاربعة او خمسة طلاب، من بين “22” ألف طالب هؤلاء يتم اخطار ذويهم وتبدأ رحلة علاجهم من الادمان وهم ضحايا لتجار مخدرات، ومن الصعب دخول هؤلاء التجار الى داخل مبنى الجامعة فهم محاصرين تماماً واستهداف الطلاب من ذوي النفوس الضعيفة يتم خارج الجامعة.
وأكد بروف عشميق في ختام حديثه وفقاً للدار، ان العام الدراسي بالجامعة يسوده الاستقرار.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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