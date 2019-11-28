التاريخ: 28-نوفمبر-2019
4 مشاهدة
قال وزير الثقافة والإعلام، الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن ما نشر في الصحف حول مشروعات القوانين الثلاثة حديث غير دقيق، وأكد أن مجلس الوزراء يتعامل مع مشروعات قوانين وليس قوانين صادرة.
وأوضح فيصل عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، أن مجلس الوزراء أجرى تعديلات على مشروعات القوانين التي طُرحت أمس الأول وصارت جاهزة وتم إيداعها انتظاراً للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء لمناقشتها، وهي قابلة للإضافة أو التعديل في أي لحظة، وأضاف بحسب صحيفة الصيحة: “ما نشر في الصحف غير دقيق وفيه كثير من الأشياء غير الموجودة في مشروعات القوانين”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة والإعلام: ما نُشِر حول مشروعات القوانين غير دقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.