وزير الثقافة والإعلام: ما نُشِر حول مشروعات القوانين غير دقيق

قال وزير الثقافة والإعلام، الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن ما نشر في الصحف حول مشروعات القوانين الثلاثة حديث غير دقيق، وأكد أن مجلس الوزراء يتعامل مع مشروعات قوانين وليس قوانين صادرة.

Advertisements

وأوضح فيصل عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، أن مجلس الوزراء أجرى تعديلات على مشروعات القوانين التي طُرحت أمس الأول وصارت جاهزة وتم إيداعها انتظاراً للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء لمناقشتها، وهي قابلة للإضافة أو التعديل في أي لحظة، وأضاف بحسب صحيفة الصيحة: “ما نشر في الصحف غير دقيق وفيه كثير من الأشياء غير الموجودة في مشروعات القوانين”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)