الهند تكشف عن توقف مصنع سكر بسبب الحكومة

التاريخ: 28-نوفمبر-2019 فى : أخبار 56 مشاهدة كشف السفير الهندي بالخرطوم مرافندار جاسو برساد ، عن تسلمهم خطاب من وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله ، بهدف توفير منحة لتدريب (46) دبلوماسياً بالهند . وأكد السفير في مؤتمر صحفي بفندق كورال أمس موافقتهم على الخطاب وإرسال الدبلوماسين لتلقي الدورات التدريبية . حيث كشف جاسو عن حجم التبادل التجاري بين الخرطوم ونيودلهي البالغ (2) مليار ونصف دولار حسب الأحصائيات السودانية مليار ونصف دولار . Advertisements وأشار الى وجود أستثمارات ضخمة للقطاع الخاص الهندي بالسودان تصل الى نصف مليار دولار ، وأكد برساد أن القروض الإجمالية التي قدمتها الهند كمعينات للسودان خلال الفترة الماضية بلغت (600) مليون دولار. وبحسب صحيفة آخر لحظة ، أوضح عن تخصيص (150) مليون دولار من القروض لإنشاء مصنع للسكر شراكة بين البلدين ، كاشفاً عن توقف المصنع عن العمل بسبب وجود مشاكل تتعلق بالحكومة السودانية . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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