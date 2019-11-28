خبطة بخاري

التاريخ: 28-نوفمبر-2019 فى : أخبار 23 مشاهدة Advertisements أسس الكاتب الصحفي بخاري بشير موقعاً إخبارياً متميزاً أطلق عليه اسم (خبطة نيوز). بخاري عمل محرراً بعدد من الصحف وشغل مواقع قيادية فيها من بينها منصب مدير التحرير بصحيفتي (ألوان و(الإنتباهة)، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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