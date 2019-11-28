الخرطوم وجوبا يتفقان على تمديد نقل النفط حتى 2022

إتفق السودان وجنوب السودان أمس ، على تمديد الإتفاقية الخاصة بنقل النفط حتى العام 2022م ، مع التفاهم على إعادة تشغيل حقل (ثارجاث).

وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان حامد أن المباحثات ناقشت تجديد الإتفاقية الخاصة بنقل نفط الجنوب عبر الموانئ السودانية ، الى جانب إعادة تشغيل حقل ثارجاث .

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وأضاف ” توصلنا الى تفاهمات كبيرة بالتفاق على تمديد الإتفاقية الخاصة بنقل الخام حتى مارس 2022م بحسب صحيفة آخر لحظة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )