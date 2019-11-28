“الخبز التجاري” ابتداءً من السبت المقبل

حددت اللجنة العليا للسلع المدعومة بولاية الجزيرة السبت المقبل، بداية لبيع الخبز التجاري لمقابلة احتياجات المطاعم والكافتريات والمناسبات الخاصة وللراغبين من المواطنين. اللجنة حدت ثمانية مخابز تجارية بمحلية ود مدني الكبرى، وقررت استخراج تصاديق لبقية المحليات التي تشهد أزمات شدديدة في الخبز، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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