مفرح : الإنقاذ مارست الظلم ضد المسلمين والمسيحيين

التاريخ: 28-نوفمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح ، أن الترتيبات جارية لرسم ملامح دولة جديدة مدنية ترعى مصالح المواطنين وتعزز الإحساس بالعدل بين المسلمين والمسيحيين . جاء ذلك لدى مخاطبته بمدني أمس ختام ورشة عمل دور مجلس الكنائس في السلام والتنمية . Advertisements ولفت الوزير لبرنامج وزارته الرامي لتدريب الدعاة من المسلمين والمسيحيين لممارسة السلطات الحقيقية وسط مجتمعاتهم ، ومواكبة متطلبات المرحلة . وبحسب صحيفة آخر لحظة ، قال الوزير : أن الإنقاذ مارست العنف اللفظي والجسدي ضد المسلمين والمسيحيين ونجحت في توزيع الظلم بالتساوي . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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