هجوم إسفيري شرس على الموسيقار عبد الوهاب وردي

هاجم عدد كبير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الموسيقار عبدالوهاب وردي نجل الفنان الكبير محمد وري وذلك بعد ظهوره وهو يغني خلال حلقة بثتها قناة النيل الأزرق والتي ردد فيها بعضاً من أعماله الجديدة.
تركز الهجوم على صوت عبدالوهاب وردي “أنه لا يصلح أن يكون فناناً” لأنه يفتقد للإمكانات الصوتية والكاريزما، فيما طالبه البعض بتنفيذ نصيحة والده الفنان الراحل محمد وردي الذي قال إن صوته لا يصلح للغناء و أنه ناجح كموزع موسيقي وملحن و ليس فناناً، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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