قروب (الدهب) يحصد إعجاب السيدات

تم انشاء قروب بالفيس بوك اطلق عليه اسم (دهب) يضم مجموعة كبيرة من الفتيات والسيدات يستعرضن من خلاله الذهب الخاص بهن مع ذكر المناسبة التي تم اهداؤه فيها مثل (الزواج و الولادة و النجاح) حسب ما ذكرت عضوات القروب، فيما أكدت بعض المشاركات في القروب أنهن قمن بشرائه من أول مرتب بعد الالتحاق بوظيفة فيما أكدت أخريات أنه تم شراؤه لهن بمناسبة الزواج أوإهداء من الوالدين.
وجد القروب تجاوباً و إعجاباً كبيراً من السيدات اللائي برعن في استعراض أنواع كثيرة ومختلفة من الذهب الخاص بهن، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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