لبنان .. أزمة حكومة ام أزمة وطن؟.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مئات اللبنانيين هتفوا يوم الاربعاء منددين بمحاولات البعض جر بلدهم الى حرب اهلية عرفوا مخاطرها ومايترتب عليها ، وفي غضون الاحتجاجات اللبنانية التى استمرت عليها أسابيع هاهم الامريكيون يعملون علنا على ادخال البلد في فوضي تكون نتيجتها المباشرة خدمة اسرائيل باحداث انقسام في الشارع اللبنانى يراهن عليه العدو معتمدا على تشجيع الوقيعة بين مكونات الشعب اللبنانى وتغذية الاصوات المنادية باحراج حزب الله عبر ارغامه على الانشغال بالداخل واضعافه عن قضيته الاساسية كمقاومة تقاتل اسرائيل حماية لارضها ونصرة للقدس والشعب الفلسطينى المظلوم ، وتتم هذه المؤامرة عبر اعوان امريكا وحلفائها في الساحة اللبنانية ودعمهم في حراكهم المطالب بنزع سلاح المقاومة وتحجيم دور حزب الله السياسى والاجتماعى بعد ان فشل التحالف المعادي للمقاومة في هزيمتها على الميدان.

التدخل الامريكى فى الشأن اللبنانى لايحتاج الى ادلة ، وكل يوم نلحظ مواقف أمريكية بالغة الصفاقة تتعامل مع لبنان وكانه مستعمرة أمريكية وليس دولة ذات سيادة وحكومة منتخبة ومفوضة شعبيا يشكل فيها محور المقاومة – المناهض لامريكا – يشكل المكون الاساسى في البلد وصاحب التفويض الشعبى الأكبر على الساحة لكن جمهور المقاومة بوعيه وقيادتها بادراكها التام لمخاطر المؤامرة وابعادها خرجوا في منطقة الشياح ببيروت يدعون للتعايش السلمى وتفويت الفرصة على المتربصين بالبلد والساعين الى جرها الي اصطدام داخلى وهتفوا معا ضد التدخل الخارجى فى الشأن اللبنانى الداخلى .

امريكا قالت بكل وضوح للحريرى اما تشكيل حكومة بدون حزب الله أو جر البلد الي فوضي عارمة ، وهناك الموقف الاوروبى الذى يحاول التعامل بشكل مختلف مع لبنان فهذا هو المندوب الفرنسى وزميله البريطانى يحطان ببيروت ويطرحان رؤية اكثر واقعية من الامريكى اذ ان مدير المخابرات الخارجية الفرنسي ابلغ اللبنانيين انه ورصفاءه الاوروبيين لايمانعون فى تشكيل حكومة خليط من السياسيين والتكنوقراط وانهم غير معنيين بمشاركة حزب الله من عدمها فهو امر يقرره اللبنانيون وفقا للمعطيات على الأرض ، وممن تبلغوا هذا الكلام السيد مسؤول العلاقات الخارجية بحزب الله وقد اعتبر كثيرون ان الموقف الاوروبى الاكثر واقعية من الامريكى انما جاء بعد فشل الرهان على نجاح المؤامرة الكبرى التى خططت لايران وكشف ابعاد المؤامرة على العراق ونجاح العراقيين فى تخطى الفتنة التى اريد لها ان تغرقهم فى الفوضى ، وايضا استحالة نجاح فرضية استبعاد حزب الله من الواقع السياسى اللبنانى .

البعض يقول ان الفيتو الامريكى منع الحريرى من تشكيل حكومة تضم حزب الله وسعت السفارة الأمريكية فى بيروت بكل جهدها الي تفكيك تحالف حزب الله حركة أمل التيار الوطنى الحر الذى اتضح انه يعيق حراكها ويمنعها من تحقيق ماتريده لذا جاء الضغط الامريكى على لبنان عبر العقوبات الاقتصادية المباشرة والتضييق علي البنك المركزى اللبنانى ثم ضغطت اكثر بتحذيرها الصين وروسيا من استغلال النفط اللبنانى والاستثمار فيه وهذه الضغوط هى ماقصده وزير الخارجية الأمريكى بومبيو عندما قال فى زيارته الى بيروت قبل اشهر ان على اللبنانيين ان يواجهوا حزب الله ويبعدوه عن الساحة السياسية أو يستعدوا للرد الامريكى عليهم وهو مااتضح الان ان المقصود به الفوضى والضائقة الاقتصادية وهذا يبين مدى التدخل السافر لواشنطون في الشأن الداخلى اللبنانى .

ليحذر لبنان من الانتقال من أزمة حكومة الى أزمة وطن سيكون الخاسر الأكبر فيها هم اللبنانيون ككل ان لم يدكوا حجم المؤامرة الأمريكية على بلدهم.