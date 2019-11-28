شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

عندما تقع كارثة صحية أو طبيعية أو أيا كانت في أي منطقة فان واجب الجميع العمل كفريق واحد من اجل درء الكارثة وتفادي مخاطرها والعمل علي اعانة المنكوبين والوقوف معهم حتي تجاوز المحنة والخروج الي بر الامان .

ونحن كمسلمين نعلم ان ديننا يحثنا علي التكافل ومساعدة المحتاجين واعانة الانسان كانسان فهو اخ لنا في الدين أو نظير لنا في الخلق كما ورد عن سيدنا علي بن ابى طالب ، وغني عن القول ان الاديان بشكل عام تدعو الي التراحم والتكافل وتقديم العون للمحتاجين ، ونحن كسودانيين نعرف النفير والعمل الجماعي الذي لا يتأخر مطلقا متى مادعت الحاجة إليه ، وفي العادة لاينتظر شعبنا الحكومة حتي تستنفره فكثيرا ماتحرك وحده ويقتصر دور الجهات الرسمية في الغالب علي تنظيم الحراك وتنسيق الجهود وصولا الي تقديم أفضل خدمة لمن يحتاجونها ، وهذا لايعنى بالطبع اعفاء الحكومة عن دورها فهى المطالبة بفعل اي شي يزيل الغمة ويرفع الكارثة ويعالج تداعياتها خاصة ان كانت المشاكل الواقعة تعود ولو في جزء منها الي تقصير المسؤولين وعدم اهتمامهم بالشأن العام ومايترتب علي ذلك من مشاكل تنعكس اثارها السالبة علي الانسان .

نقول هذا الكلام ويؤلمنا حال اهلنا في كسلا الذين تفتك بهم حمى الضنك ويبدو انها تفشت حتى ان جامعة كسلا قد علقت الدراسة بجميع المستويات لأجل غير مسمي بسبب اتساع دائرة انتشار الوباء في الولاية .

وفي الخبر ان مجلس عمداء الجامعة ، أكد حرصه على سلامة الطلاب من واقع أن الجامعة تقع في المحيط الجغرافي لمنطقة الوباء مما دفعهم لإغلاق الجامعة .

الجامعة قالت ان تعليق الدراسة جاء على خلفية خطاب صادر من وزارة الصحة بالولاية اوضح ان المرض مازال مستشر بالمدينة (أو في منطقة محددة منها تعتبر الجامعة في قلبها) .

طالما ان الجامعة قررت اغلاق ابوابها وتسريح طلابها وتعليق الدراسة فهذا يعنى ان الاوضاع بالمدينة بالغة السوء و المطلوب تضافر كل الجهود من اجل المساهمة العاجلة في مساعدة المحتاجين وليكن شعار الجميع ادركوا كسلا