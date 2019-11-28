لاشرعية للاحتلال الصهيوني يا أسماء

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

النزاع العربي الاسرائيلي كان ومازال محط اختبار لكثيرين ، وفي هذا الامتحان نجحت قلة من الحكومات العربية والمسلمة بينما سقطت الغالبية واخطأت في حديثها عن حل الدولتين وقيام دولة للفلسطينيين عاصمتها القدس الشرقية كما هو متبنى كثير من الحكومات التى تعتبر نفسها قد انصفت الفلسطينيين وهي في الواقع بعيدة كل البعد عن انصافهم .

الحكومة السودانية استنكرت حديث وزير الخارجية الأمريكي بومبيو عن شرعية المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية واعتبرت ان هذا الامر يتنافى تماماً والقانون الدولي وما أقرته الشرعية الدولية كما يقوّض مساعى الحل الشامل للقضية الفلسطينية ، وهذا الموقف بلا شك جيد ومن الحسن ان يتصدى الناس للصلف والبلطجة الأمريكية ويقفوا بوجه هذا الطغيان الذي تمارسه واشنطن وحسنا فعلت وزارة خارجيتنا وهى تستنكر التصريحات الأمريكية المخالفة لكل قواعد القانون الدولى وحقوق الانسان .

وزارة الخارجية وهى تسجل هذا النجاح الكبير وتقف بوجه امريكا فانها سقطت سقطة شنيعة وذهبت تتحدث عن اقامة دولة للفلسطينيين عاصمتها القدس الشرقية (وهو ما يعرف بحل الدولتين) اذ قالت :

إن حكومة جمهورية السودان تدعو المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته والعمل على تفكيك كافة المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلّة على كامل أراضيه على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

ونسأل السادة فى وزارة الخارجية من اين جاءكم الحق الذي يجعلكم تتبرعون بجزء من اراض الفلسطينيين للصهاينة المحتلين بقولكم ان الدولة المستقلة ستقام علي اراضى 67 واين هى الأراضى التى احتلها الصهاينة منذ 48 وطردوا اهلها منها وشردوهم ؟ ومن الذي اعطاكم تفويضا لتتحدثوا عن هذا الحل الذي يضيع الحقوق ويكرس للظلم ؟

لاشرعية للاحتلال الصهيونى وليس له حق في شبر من أراضينا في فلسطين ولبنان وسوريا والاردن ومصر ولابد من طرد الصهاينة المحتلين واقامة الدولة الفلسطينية علي كامل التراب المحتل وعاصمتها كل مدينة القدس ولتعرفي ذلك يا اسماء