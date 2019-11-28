مانيس يعلن عن مشاركة السودان في معرض إكسبو 2020م بدبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس، عن مشاركة السودان في معرض إكسبو 2020م بدبي، مؤكدا على دوره في إبراز التطور الاقتصادي والاجتماعي والإرث الثقافي للبلاد، وقال أمس في احتفال أقامه السفير الاماراتي للتعريف بمعرض إكسبو دبي 2020م ، إن مشاركة السودان هذا العام تمثل تحدياً كبيراً بحسبانها المرة الأولى التي يقام فيها المعرض بمنطقة الشرق الأوسط ويتطلب حشد الجهود لتحقيق أقصى استفادة، لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي محلياً وإقليمياً، واضاف: إكسبو يتيح الفرصة لتحسين صورة السودان دولياً، إلى جانب تشجيع الشباب على تحقيق طموحاتهم، وتعريف المستهلك والمجتمع الأوروبي بجودة المنتجات السودانية الزراعية، إضافة لخلق شراكات اقتصادية لتحقيق المكاسب بين شعوب العالم المختلفة.

وأكد الاماراتي بالخرطوم حمد محمد الجنيبي، حرص الامارات على استدامة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرض تفاصيل مسيرة بلاده في النهوض والنجاح، وقال إن الامارات تستضيف معرض إكسبو 2020م كاول دولة في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وجنوب آسيا، مشيرا الى ان المعرض سيشكل منصة مستقبلية لعقود قادمة، تحت شعار ” تواصل العقول وصنع المستقبل” ، اضافة الى ايجابية مشاركة السودان في هذا المحفل العالمي.

وقال الوزير المفوض لدى سفارة السودان بابوظبي د. الوليد سيد محمد علي المفوض، مسؤول ملف إكسبو، ان التجهيزات للمعرض انطلقت وتمضي جيداً ، مؤكدا استلامهم للارض الجناح (1500) متر في موقع مميز، معلنا بان شعار معرض السودان ياتي تحت ” السودان ارض الفرص اللامتناهية “، مؤكدا أهمية المعرض في ابراز امكانات الشباب في مجال الابتكار، لزيادة روح التنافس بين الشباب، للمساعدة في وضع حلول لمشكلات المجتمعات وفقا لمحاور المعرض، مشيرا الى ان أساسيات المحاور هي الاستدامة، التنقل، الفرص، إلى جانب التعليم التوظيف والصناعات والحوكمة.

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