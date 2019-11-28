ﺍﻟﻔﻜﻲ: ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﺃﻛﺪ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﻜﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻫﻤﻬﺎ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ. ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻟﻔﻜﻲ ﻋﻠﻰﺃﺩﺍء ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﺜﻤﻨﺎً ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎً ﺑﺒﺬﻝ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻮﻉ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ. ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻔﻜﻲ ﻭﻻء ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ ﻛﺸﻌﻴﺮﺓ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺑﺴﺪﺍﺩ ﺯﻛﻮﺍﺗﻬﻢ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﺒﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺃﻟﻒ ﻟﺠﻨﺔ ﺯﻛﺎﺓ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺩﻋﻢ ﻋﺪﺩ 68 ﻁﺎﻟﺐ ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﻔﻜﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺧﺎﺻﺔﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ. المادة السابقة حركة عبد الواحد: منبر جوبا لايختلف كثيراً عن المنابر السابقة المقالة القادمة مانيس يعلن عن مشاركة السودان في معرض إكسبو 2020م بدبي

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