وزير الصحة: موظفون بقطاع الدواء يتلقون رشاوى من شركات أدوية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اتهم وزير الصحة الاتحادي أكرم علي التوم، موظفين في قطاع الدواء بتلقي رشاوى من شركات أدوية، ما يقود لعمليات استيراد بأسعار باهظة، وليست في المتناول.

وقال التوم في إفادات بالتلفزيون القومي بحسب “باج نيوز”، إن المرضى في الولايات يتوفون لحاجتهم لأدوية متوفرة ومكدسة بمخازن الإمدادات الطبية، مؤكدا أن وزارته ستعمل على توصيل الأدوية للمحتاجين بالولايات. باج

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