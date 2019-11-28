الباقر عفيف: لا تتحقق المدنية إلا بفصل الدين عن الدولة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الأستاذ الباقر عفيف مدير مركز الخاتم عدلان والمفكر المعروف لدى استضافته في حلقة من برنامج (وبعد) بقناة الخرطوم الفضائية: (أن الشعب السوداني قتل على يد جيشه أكثر مما قتل على يد أي غاز آخر دخل السودان وخاض ضد شعبه حربا، بل حتى أكثر من محمد علي باشا وجنوده الباطشين). وأضاف العفيف: (آن الأوان لفتح ملف الجيش السوداني وبقية الأجهزة الأمنية، وترك موضوع اصلاح الأجهزة الأمنية الذي قالت به الوثيقة الدستورية للأجهزة العسكرية يعتبر أكبر خطأ ترتكبه هذه الوثيقة، وذلك لا ينتج جيشا يحمي الديمقراطية ويحمي المواطن وإذا لم يحدث ذلك فإن الشعب السوداني يكون قد أضاع ثورة عظيمة صنعها الشباب بأرواحهم وقدموا فيها نموذج أبهر العالم أجمع). وقال الباقر عفيف أن من أخطر تحديات الفترة الانتقالية إنه حتي الآن لا يعرف أحد أين ذهب الأمن الشعبي وأين هي كتائب الظل وما هو مصير الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وبقية الأجهزة الأمنية التي صنعها النظام السابق. وقال إنه لا مدنية ستتحقق إذا لم تتخذ الدولة والشعب قرارا شجاعا وسريعا بفصل الدين عن الدولة.

صحيفة الانتباهة