(1,5)مليار دولار حجم التبادل التجاري بين السودان والهند

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وصف سفير دولة الهندي بالخرطوم رافندرا برساد جاسو، العلاقات السودانية والهندية بالتاريخية والمتجذرة، وقال إن التبادل التجاري بين البلدين وفقاً لاحصائية سودانية بلغ “ملياراً ونصف المليار دولار أمريكي”، مؤكداً وجود استثمارات ضخمة للقطاع الخاص الهندي بالسودان، تصل إلى نصف المليار دولار، واضاف: القروض الإجمالية من الهند خلال الفترة الماضية بلغت (600) مليون دولار، مُضيفاً أن استخدامها كان في نقل الكهرباء من دولة إثيوبيا إلي السودان، ونوَّه إلى أنَّ (150) مليون دولار من القروض كانت مُخصَّصة لانشاء مصنع سكر، لكنه توقف بسبب مشكلات داخلية مُتعلقة بالحكومة السودانية، وأعلن “رافندرا جاسو” خلال مؤتمر صحفي بفندق (كورال) بالخرطوم؛ عن تقديم منحة من الهند للحكومة الانتقالية عبارة عن تدريب (46) دبلوماسيا إلى جانب عدد من القضاة.