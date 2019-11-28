شباب المؤتمر الوطني يحذرون من حل الحزب ويهددون بالتصعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت أمانة الشباب الاتحادية بالمؤتمر الوطني من اتخاذ أية خطوة لحل الحزب ومنعه من حقه المشروع فى الممارسة السياسية. وقال المؤتمر الوطني في بيان صادر عن أمانة الشباب الاتحادية بالحزب بحسب اليقظة أون لاين: (أي خطوة من السلطات لحل حزب المؤتمر الوطني، ومنعه من حقه المشروع في الممارسة السياسية ستواجه بوابل من الغضب الذي لن يسلم منه أحد).

وأضاف البيان: (نحذر السلطات من مغبة التمادي في اتخاذ إجراء كيدي ضد الوطني، إن كنتم تريدون الخير لهذا الوطن). وأكد البيان على عدم شرعية وقانونية الاجراء الذي اتخذ بتعديل أو الغاء مواد أو قوانين تنظم حركة المجتمع والدولة إلا عبر حكومة شرعية ومنتخبة من الشعب.

الانتباهة