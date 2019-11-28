إستمرار ارتفاع اسعار الدولار بالموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال تاجر عملة بالسوق العربي الخرطوم لـ(السوداني) امس، إن ارتفاع سعر الدولار بالسوق بالموازي مايزال مستمراً ، ان هنالك زيادة جديدة طرأت بالامس، وبلغ سعر الشراء (82,500) جنيه بدلاً عن (81) جنيهاً، اما البيع (83) جنيهاً بدلا عن (82) جنيهاً، كما شهد سعر الريال ارتفاع وبلغ (22) جنيهاً بدلاً عن (21,500) جنيه لسعر الشراء، وفيما يختص بسعر البيع بلغ (22,300) جنيه بدلاعن (21,300) ، نافيا وجود حملات بالسوق، متوقعا ارتفاع سعر الدولار مالم تتحرك الحكومة وتسيطر على السوق وتغذيته بالنقد الاجنبي.

وعزا الخبير الاقتصادي د.محمد الناير، استمرار ارتفاع اسعار العملات الاجنبية لتأخر الاجراءات الاقتصادية اللازمة، لزيادة حجم التدفقات من النقد الاجنبي ، ليتمكن بنك السودان المركزي من احتياجات المصدرين ، منوها الى عدم قدرة الدولة على تحفيز المغتربين، واتخاذ اجراءات لقطاع التعدين وانشاء بورصة للذهب، تحد من التهريب في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي، مشيرا الى كل هذه العوامل تؤثر سلباً على سعر الصرف وانفلات الاسعار بالسوق الموازي ، داعيا الحكومة للاسراع في حل القضايا الاقتصادية ووضع حد لارتفاع سعر الدولار.