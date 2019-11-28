عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صحيفة الراي العام

مشاورات بالدوحة اليوم لدقع عمليات السلام بالسودان

تعليق الدراسة بجامعة كسلا بسبب الاوضاع الصحية

عشميق : ليس هناك فساد اداري او مالي يجامعة الرباط

اجتماع مشترك لمجلسي السيادي والوزراء لاجاوة 3 قوانين

صحيفة الاخبار

الكشف عن رشاوي بقطاع الادوية

عمر قمر الدين وزير للدولة بالخارجية

فيصل : لاسحب لبلاغات الشهداء

توصية بمنح المسيحين زكاة

صحيفة التيار

التيار تنشر أخطر مسودّة لكنس آثار النظام البائد

عشميق: لسنا”دولة عميقة” ولا وجود لكتائب جهادية بجامعة الرباط

كسلا: سرقة معدات شركة تعدين صينية تركت وراءها ملايين الدولارات

وزير الإعلام: لم يتمّ سحب بلاغات الشهداء وأسرهم

صحيفة الجريدة

تواصل الاحتجاجات ونبيل أديب يكذّب سحب البلاغات

طلاب الكلية الملكية: أكملنا الدراسة واستلمنا إفادات بدل الشهادات

تحقيق للجريدة يكشف عن أخطاء”مخجلة” بمنهج للتعليم الثانوي

فشل ندوة هيئة محاميي دارفور بنيالا

صحيفة أخبار اليوم

«أخبار اليوم» تضع الأسئلة الصعبة أمام السفير الإماراتي بالخرطوم.

الجنيبي يجيب علي المسكوت عنه : هل تخشي الإمارات من إنتشار التطرف الإسلامي والمشاركة القطرية والتركية في السودان ودعمه المزعوم للإرهاب ؟

النائب العام :لم يتم سحب الدعاوى والبلاغات المتعلقة بفض الاعتصام.

ترتيبات لعودة ٢٤ ألف لاجئ سوداني من تشاد .

مجلس الوزراء يوجه بمتابعة الجهود لتحويل هدنة الشرق إلى اتفاق نهائي.

صحيفة الوطن

اتهامات لموظفين بتلقي رشاوي من شركات أدوية

تحذير من فقدان السودان فرصة وجوده بالجامعة العربية

فرنسا تدعم السودان بـ “3” ملايين دولار

كلمة الوطن: صراع “الأيقونات” فضل محمد خير وصلاح قوش !!

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صحيفة آخر لحظة

النائب العام: سنحاكم قتلة فض الاعتصام ولو كان البرهان

أكرم يتهم موظفين بالصحة بتلقي رشاوى

وزيرة الخارجية لـ (آخر لحظة): لا أعلم بإعفائي

(90) مرشحاً لمنصب الولاة

اجتماع مشترك بين مجلسي السيادي والوزراء اليوم

صحيفة اليوم التالي

الحكومة: لم نسحب بلاغات شهداء ثورة ديسمبر

اعتقال القياديين الإسلاميين حسن مكي وعبد الرحيم على

مجلس الوزراء ينفي صدور قرار بغقالة وزيرة الخارجية

إعفاء الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة

صحيفة الانتباهة

وزير الصحة: موظفون في قطاع الدواء”مرتشون”

“التغيير”: وزير الخارجية لم تقل

تقرير أممي يحذّر من تصاعد أسعار الغذاء بالبلاد

الحكومة: لم نسحب بلاغات الشهداء

تلف شحنات وإرجاع أخرى من ميناء بورتسودان

اتحاد المخابز: لا اتجاه لزيادة أسعار الخبز

صحيفة السوداني

“السوداني” تتحصّل على أسماء أبرز المرشحين لمناصب الولاة

وزيرة الخارجية: أشارك في قمّة إيقاد بأديس ولم أقل

وزير الصحة يتهم موظفين بتلقي رشاوي

اجتماع لـ”السيادي” و”الوزراء” اليوم لإجازة تعديلات قوانين بينها الشرطة والأمن

الخرطوم وجوبا تتفقان على تمديد اتفاقية نقل النفط حتى”2022″

صحيفة الصيحة

نيابة الفساد تستجوب مدير بنك التضامن الإسلامي

تصاعد خلافات الحكومة ومتضرّري حقول النفط بغرب كردفان

“تجمّع الشباب الثوري” يبري”الدعم السريع” من فضّ الاعتصام

أوضاع مأساوية يعيشها الأطفال والنساء بالخيام بود رملي

حميدتي يبحث مع المبعوث النرويجي التطورّات السياسية