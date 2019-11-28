الأسد يوجه اتهاما خطيرا إلى أردوغان ويصفه بـ”غير الأخلاقي”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن كل إرهابي في مناطق سيطرة الدولة السورية سيخضع للقانون السوري.
وقال الأسد، خلال لقائه مع صحيفة “باري ماتش” الفرنسية: “إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول ابتزاز أوروبا في موضوع إعادة الإرهابيين إلى بلدانهم”.
وأضاف: “الذي يحترم نفسه لا يتحدث بهذه الطريقة. هناك مؤسسات وهناك قانون. موضوع إرسال الإرهابيين أو أي شخص محكوم إلى دولة أخرى يخضع للاتفاقيات الثنائية بين الدول، أما أن تخرج شخصا من السجن وأنت تعرف أنه إرهابي وترسله لدولة أخرى كي يقتل مدنيين فهذا عمل غير أخلاقي”.
وكان الرئيس السوري شن مؤخرا، هجوما على نظيره التركي، مؤكدا أنه يدعم الإرهابيين في سوريا.
وقال الأسد، حينها، في مقابلة أجرتها معه قناة “RT”، الناطقة بالإنجليزية، إن أوروبا تتعامل بوجهين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأكد أن “أوروبا تخشى أردوغان وتحتاجه في آن”، معتبرا أن إرسال اللاجئين إلى أوروبا “أمر خطير”.
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