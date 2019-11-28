قاض إيطالي يكشف تفاصيل “مروعة” عن أقوى مافيا أجنبية ببلاده وفي أوروبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المدعي العام لمكافحة المافيا والإرهاب في إيطاليا فيديريكو كافييرو دي راو، إن المافيا النيجيرية أصبحت الأقوى في عالم الجريمة ببلاده، مؤكدا أنها تنتشر بجميع الأقاليم تقريبا.

وأضاف أن المافيا النيجيرية تنتشر في كل بلدان أوروبا أيضا، مشيرا إلى أنها تمتلك قاعدة قوية جدا في بلد المنشأ.

وجاءت تصريحات المسؤول الإيطالي خلال جلسة استماع أمام لجنة “شنغن” البرلمانية، في سياق دراسة استقصائية حول “إدارة ظاهرة الهجرة في منطقة شنغن، مع إشارة خاصة إلى الاتفاقية الحالية لمنطقة التأشيرة الموحدة، ومراقبة ومنع أنشطة الاتجار بالمهاجرين وبالبشر العابرة للحدود”.

هذا، وصرح فيديريكو كافييرو دي راو، بأن هناك مناطق نفوذ حددتها العصابات النيجيرية، والتي تبدو في الوقت الحالي غير مرتبطة ببعضها البعض، مشيرا إلى أن إحدى الحالات الأخيرة التي لا تزال قيد التحقيق، يمكنها إبراز أن هناك مسؤولا موحدا عن الشبكة.

وبين المسؤول الإيطالي أن ما خلصوا إليه يمثل أول لمحة يمتلكونها إزاء فرضية وجود هيكل أحادي علوي يسيّر أولئك الذين يعملون في المناطق المفردة، موضحا أن “أسلوب عمل النيجيريين ينتشر على نطاق واسع، وغالبا ما يتكرر في مختلف الأقاليم ليشير إلى نوع من الوحدة”.

ولفت المدعي الوطني العام إلى أن المافيا النيجيرية تمارس التخويف والعنف ضد أسر الضحايا، تصل إلى حد تعرض أفراد أسرهم للخطر في بلد الأصل.

وخلص دي راو، إلى القول إن “هذه المنظمات تتحرك في مجال الترهيب، وعمليات قتل وخطف وتعذيب، قد تشمل أفرادها أيضا”، مؤكدا أن هذا ما يميز قدرة المافيا النيجيرية على فرض رقابة مشددة على عناصرها.

RT