النائب العام يضع عدة شروط قبل فتح بلاغات المال العام

وضع النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر ، عدة شروط لفتح بلاغات المال العام .

وقال النائب العام في بيان أمس أنه لاحظ في الأونة الأخيرة إيداع طلبات لفتح بلاغات من مواطنين تارة بأسمائهم وتارة تحت أسماء منظمات لم يتم تقديم صورة من سجلاتها وتفويض من مجلس إدارتها .

وشدد النائب العام على ضرورة مخاطبة الجهة الحكومية أو مؤسسة القطاع العام التي لها علاقة بإدارة أو الفساد محل الدعوى ، قبل فتح البلاغات والشكاوي ، بجانب طلب كافة المستندات ومحاضر التحقيق لدى الجهة المختصة وأن وجدت حال فتح الدعوى الجنائية .

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كما شدد القرار الصادر عن النائب العام الحصول على طلب مخاطبة من الجهة المعنية لتعيين مفوض لمتابعة الإجراءات .

ونص قرار النائب على ضرورة الحصول على الإذن اللازم حال كانت فتح الدعوى تستلزم ذلك ، وطالب القرار أعضاء النيابة العامة الاهتمام بالدعاوى المتصلة بالجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون خاصة المتعلقة ب(الفساد ، إساءة استعمال السلطة ، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من القوانين التي ينص عليها القانون الدولي ) .

وبحسب صحيفة آخر لحظة ، عزا النائب العام الخطوة لتنظيم العمل ولعدم المساس بالقوانين .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)