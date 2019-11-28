توقعات بانخفاض مبيعات تذاكر السفر بنحو 80%

قال عدد من اصحاب وكالات السفر والسياحة، ان سوق التذاكر يعاني من حالة الركود منذ فترة، في الأثناء توقع فيه اتحاد وكالات السفر تراجع مبيعات التذاكر بأكثر من 80% ، بعد تطبيق الشركات الأجنبية بيع التذاكر بالنقد الاجنبي .

وارجع أصحاب الوكالات، ارتفاع اسعار التذاكر لجهة الارتفاع المستمر فى أسعار الدولار بالسوق الموازي، مشيرين إلى أن تطبيق شركة الخطوط التركية البيع بالدولار لتذاكر السفر يفاقم من المشكلة خلال الفترة المقبلة.

ولفت الموظف بإحدى الوكالات عبد الله عزمي، في حديثه لمصادر، إلى ان القرار سينعكس على تراجع مبيعات التذاكر، وقال ان كافة العروض يتم طرحها بالدولار بما يزيد من الطلب على النقد الأجنبي، ويتبعها ارتفاع اسعار التذاكر بالعملة المحلية، خاصة فى حالة السفر الاقتصادي، وتوقع لجوء الكثير من المسافرين والمقيمين للحصول على التذاكر من الخارج، عبر بطاقات الدفع الائتماني “الفيزا كارد والماستر كارد”، عوضا عن الحصول على التذاكر من داخل البلاد.وقالت الموظفة بإحدى الوكالات زينب زين العابدين، فى حديثها لـ(السوداني) ان هناك حالة من الركود والسوق حاليا، بسبب قرار شركات الطيران البيع بالنقد الاجنبي، متوقعة انعكاس القرار على مبيعات التذاكر بنسبة لا تقل عن 95%

ووصف صاحب احد الوكالات أبو القاسم الخضر، فى حديثه لـ(السوداني) حركة السفر حاليا بشبه المتوقفة، مشيرا الى ان التركية والاثيوبية كانت ضمن آخر الخطوط التي تتعامل بالعملة المحلية، مؤكدا ان تلك الخطوة تؤدى الى تفاقم مشكلة سوق التذاكر خاصة انها تمر بفترة صعبة ، مع ارتفاع اسعار الدولار بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث بلغ سعره 82 جنيها بالموازي، وقال ان الكثير من المسافرين المضطرين،اصبحوا يلجأون لخيارات السفر الاقتصادي، عبر القاهرة ودبي بالرغم من ارتفاع اسعار التذاكر.

وقال الأمين العام لاتحاد وكالات السفر والسياحة محجوب المك لـ (السوداني) ان اعتماد الشركات الاجنبية على بيع التذاكر بالنقد الاجنبي، يؤدى لحدوث مشكلات كبيرة في حركة المسافرين الى الخارج وخفض مبيعات التذاكر، وتابع نتوقع بان لاتقل نسبة انخفاض مبيعات التذاكر عن 80%، وطالب المك، بنك السودان المركزي وسلطة الطيران المدني، بمعالجة مشكلة تحويل فائض مبيعات التذاكر لشركات الطيران الاجنبية العاملة بالسودان الى الخارج، والزامها بالبيع بالعملة المحلية مقابل السماح لها بتسديد رسوم العبور وخدمات المطار بالجنيه.

وكانت شركة الخطوط التركية اوقفت بيع التذاكر بالجنيه السوداني وعممت منشورا الى كافة عملائها في السودان بحصر عمليات البيع بالدولار فقط، وذلك بعد أيام من زيادة الخطوط الاثيوبية أسعار البيع بالجنيه الى أكثر من 100% لحمل المسافرين على شراء التذاكر بالنقد الاجنبي .

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تقرير: الطيب علي

الخرطوم: (صحيفة السوداني)