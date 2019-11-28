التاريخ: 28-نوفمبر-2019
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سخرت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، من شائعة إقالتها من منصبها التي تم تداولها بكثافة في منصات التواصل الاجتماعي أمس، ونفت في تصريح لمصادر، صدور قرار من رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بإعفائها من الوزارة.
وقالت وزيرة الخارجية أسماء بحسب صحيفة السوداني: (أنا الآن في أديس أبابا للمشاركة في قمة الإيقاد وفي هذا إجابة كافية).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الخارجية: أُشارك في قمة إيقاد بأديس ولم أُقَل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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