التاريخ: 28-نوفمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء ، عمر مانيس أمس قراراً بالموافقة على تمديد خدمة (5) سفراء بوزارة الخارجية لعام واحد . Advertisements وشمل القرار الإبقاء على كل من مندوب السودان الدائم السفير عمر محمد صديق ، مدير عام المراسم بالوزارة صلاح أحمد الصالح ، سفير السودان بأبو ظبي محمد أمين الكارب ، سفير السودان بطوكيو يحي عبد الجليل ، رئيس بعثة السودان بالنيجر جعفر محمد آدم وذلك بحسب صحيفة آخر لحظة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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