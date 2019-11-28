مصادر تتحصل على أسماء أبرز المرشحين لمناصب الولاة

التاريخ: 28-نوفمبر-2019
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تحصلت مصادر، على أسماء أبرز المرشحين لمناصب الولاة. وكشف مصدر بتنسيقية قوى الحُرية والتغيير، عن أن أبرز المرشحين لتولي منصب الوالي بولاية الخرطوم هم أيمن خالد، إبراهيم الشيخ، د. تيسير النوراني، بينما يعد مرتضى هباني المرشح الأبرز للنيل الأبيض، وإبراهيم الأمين لولاية الجزيرة، ومحمد حسن عربي لولاية شمال دارفور، ومحمد عبد الله الدومة لغرب دارفور، ومحمد بكار لغرب كردفان.
وقال المصدر إن بعض الولايات قدمت مرشحاً واحداً، وأُخرى قدمت (5) مرشحين، وأخرى (3) مرشحين، مشيراً إلى أن (14) ولاية قدمت مرشحيها وأن المناقشات حول تعيين الولاة تمضي بصورة منتظمة، مؤكداً أن أيّ ترشيح أكثر من شخص سيتم حسمه في المجلس المركزي خلال الأسبوع القادم، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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