اجتماع لـ”السيادي” و”الوزراء” اليوم لإجازة تعديلات قوانين بينها الشرطة والأمن

قال عضو التنسيقية المركزية لقوى الحرية والتغيير عروة الصادق، إن اللجان الفنية الخاصة بتعديلات مشروعات قوانين تفكيك نظام الإنقاذ، والنظام العام والآداب العامة بالولايات، وبقية القوانين، أكملت تعديلاتها النهائية توطئة لإجازتها في اجتماع مشترك اليوم بين مجلسَي السيادة والوزراء.

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وأوضح الصادق، في تصريح لمصادر، أن اللجان الفنية أجرت كامل تعديلاتها على مشروعات القوانين بما فيها القوانين المتعلقة بتفكيك نظام الإنقاذ، والأمن والشرطة، وبناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة.

وأضاف: “الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة، والوزراء، سيُعقد اليوم لإجازة التعديلات النهائية”، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)